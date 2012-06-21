У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся перший випуск студентів кафедри військової підготовки. Випущено 91 особу. Студенти здобули освіту за двома спеціальностями: командир механізованих з’єднань, військових частин та військова психологія.
Два роки тому ці юнаки й дівчата переступили поріг кафедри військової підготовки університету для здобуття військової спеціальності. За цей час вони вивчили новітні зразки військової техніки та зброї, тактичні прийоми ведення бойових дій, навчилися працювати з особовим складом військового підрозділу, набули навичок із тактики, вогневої підготовки, топографії, військової психології, опанували стройові прийоми та статути Збройних сил України. Усі студенти пройшли навчальний збір, успішно склали встановлені іспити й атестовані до офіцерського складу. Як розповів завідувач кафедри Володимир Вареник, міністр оборони України Степан Полторак недавно підписав наказ про присвоєння офіцерських звань:
«Студенти одержали виписку з наказу про присвоєння їм офіцерського звання «молодший лейтенант запасу». Їм вручено довідки про закінчення дворічного навчання на кафедрі військової підготовки університету. Ці документи офіційні, зазначені в наказі Міністерства оборони і дають змогу випускникам служити у війську або за контрактом».
Ректор університету Олександр Черевко подякував за постійну підтримку обласній державній адміністрації, обласній раді та військовому комісаріату. Під час урочистостей згадали й випускників Черкаського національного В’ячеслава Гагу і Сергія Єпіфанова, які заплатили життям за нашу незалежність. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх, хто загинув, захищаючи Україну.