Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В Ужгородському національному університеті півтора десятиліття тому було створено Українсько-угорський навчально-науковий інститут. Викладання більшості наукових дисциплін здійснюється в ньому угорською мовою, що дозволяє випускникам працювати в освітніх закладах усіх рівнів, органах місцевого самоврядування, державних установах тих населених пунктів, у яких компактно проживають закарпатські угорці.
На трьох кафедрах, що є в складі вишу, студенти навчаються за спеціальностями «Угорська мова та література», «Країнознавство», «Математика», «Фізика» та «Історія». Щороку в широке професійне життя рушають кілька десятків випускників.
І ось – знову настав урочистий день, коли вчорашні студенти отримували вітання та отримували дипломи. Цього разу документи про здобуття вищої освіти було вручено 31 випускникові.
Із завершенням навчання їх вітали ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка, директор Українсько-угорського навчально-наукового інституту Олександр Шпеник, заступник директора з міжнародних зв’язків Ласло Зубанич.
На святі вручення дипломів побували і уповноважений міністра Угорщини, відповідальний за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області (Угорщина) та Закарпаття Іштван Грежа, очільник Генерального консульства Угорської Республіки в Ужгороді Йожеф Бугайла, керівник дипломатичної місії консульства Угорщини в Берегові Матяш Сіладі. Всі вони побажали випускникам успішного старту в професії, яку здобули за роки навчання.
Винуватці свята – випускники щиро дякували викладачам за отримані з їхньою допомогою знання, згадували найкращі миттєвості навчання у виші.