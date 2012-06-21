12 червня 2020 року була прийнята постанова уряду, яка змінила певні нормативи щодо поділу країн, які відносяться до «червоної зони» і до «зеленої зони». Так Румунія належить до переліку країн, які відносяться до другої категорії. Тобто кількість активних захворювань там менше, ніж 40 осіб на 100 тисяч населення. Тож для людей, які хочуть потрапити з цієї країни на територію України, не обов’язково проходити 14-денну обсервацію або встановлювати певні мобільні додатки.
Про це під час брифінгу 17 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він додав, що МОЗ надало відповідні листи-роз’яснення, зокрема, до Держприкордонслужби.
Також міністр пояснив, що випускники медичних ВНЗ України, які вступили до інтернатури, не призиваються на військову службу. Якщо ж йдеться про військову кафедру, то, на переконання міністра, випускники медичних університетів повинні її пройти. І зауважив, що так було під час його навчання.
«Вони повинні отримати відповідне звання, мати навички організації системи надання медичної допомоги в певних умовах. Тим паче, що ми нині перебуваємо у воєнних подіях, які відбуваються на сході держави», — аголосив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»