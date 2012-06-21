Масштабне будівництво українських доріг потребує багато різної техніки. Україна має виробничі потужності щонайменше для 15 груп такого обладнання. Тож пропонують спрямувати близько 500 мільйонів гривень державної підтримки, щоб вітчизняні підприємства могли модернізувати свої потужності й наростити виробництво. На цьому акцентував перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час наради щодо механізмів підтримки українських виробників спеціалізованої дорожньої техніки.
Розроблений механізм стимулюватиме оновлення виробничих потужностей дорожніх організацій завдяки частковій компенсації вартості дорожньо-будівельної техніки вітчизняного виробництва та відсотків за кредитами на її придбання. Механізм буде аналогічний програмі компенсації вартості сільськогосподарської техніки. Він працюватиме за принципом «гроші ходять за клієнтом». І рішення, яку техніку й коли купувати, ухвалюватиме покупець, обираючи її із затвердженого Кабміном переліку українських виробників. За пропозицією Мінекономрозвитку фінансування ініціативи може відбуватися за рахунок коштів Дорожнього фонду.
Сприятиме це й залученню зацікавлених інвесторів для створення спільних підприємств в Україні з виробництва дорожньо-будівельного обладнання, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
За підсумками наради погоджено принципи, закладені у проекти постанови уряду щодо механізму стимулювання забезпечення підприємств дорожньої галузі та комунального господарства спеціалізованою технікою. Після того доопрацювання проекту документа з Мінекономрозвитку, Укравтодором, державними банками та бізнесом його передадуть на погодження в Кабінет Міністрів.