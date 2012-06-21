Найближчим часом компанія Apple повинна провести презентацію, в рамках якої покажуть новий недорогий iPhone SE 2 або iPhone 9. Можливо, пристрій презентують разом з Apple AirPods Pro і MacBook Pro 16 – на офіційному сайті з'явиться пресреліз, в якому компанія розповість все найголовніше про новинку. У будь-якому випадку, як би там не було, стало відомо, що виробництво новинки досягло фінальної стадії.
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Так, якщо вірити даним інтернет-інсайдерів, iPhone SE 2 або iPhone 9 вступив у фінальну стадію перевірки виробництва на заводі в Чженчжоу. Цілком ймовірно, що американська компанія все ж встигає в позначені раніше терміни і анонс смартфона відбудеться в кінці березня.
Нагадаємо, що якщо вірити більш ранніми даними, новий недорогий iPhone буде називатися iPhone 9, коштувати близько 400 доларів і мати дизайн, схожий з iPhone 8. Щодо «залізної» частини, то працювати пристрій буде на базі свіжого процесора Apple A13, який вже встановлений минулорічних iPhone 11 і 11 Pro.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", стало відомо, якими будуть iPhone 12.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»