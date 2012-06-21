Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства представило програму державної підтримки органічної галузі виробництва сільськогосподарської продукції. Вона передбачає компенсацію витрат фермерам за сертифікацію такого виробництва, дотації на вирощування продукції на один гектар площ, а також компенсацію витрат (удвічі) на закупівлю господарствами засобів захисту рослин та добрив.
Як повідомляється на офіційному сайті міністерства, розвиток органічного виробництва сільгосппродукції є одним з пріоритетних напрямків аграрної політики нашої країни. Так, у міністерстві триває робота щодо розробки нормативно-правової бази, яка дасть змогу значною мірою збільшувати виробництво та експорт органічної сільгосппродукції.
За інформацією міністерства, в 2019 році Україна була на першому місці в Європі та на другому у світі за обсягами експорту органічної сільгосппродукції до ЄС.
За інформацією міністерства, темпи зростання органічного виробництва в Україні є в 5,4 раза вищими, ніж у країнах ЄС та майже у п’ять разів вищі, ніж у світі.
В Україні виробляється доволі широке найменування органічної продукції, а під зерновими культурами перебуває понад 45% загальних площ органічних угідь.
Також майже все те, що було вирощено з органічної продукції в нашій країні, експортується. Це можна пояснити тим, що в Україні спостерігається дуже низький рівень споживання органічної продукції на внутрішньому ринку.
Україна постачає органічну продукцію до Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Італії, Польщі, Бельгії, Болгарії, Угорщини, США та країн Азії.