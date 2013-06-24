Третій Міжнародний форум оборонних індустрій — DFNC3 зібрав майже 2000 учасників із понад 20 країн. Захід об’єднав 900 приватних іноземних та українських оборонних і технологічних компаній та асоціацій, 120 урядових організацій та 50 оборонних відомств, а також представників посольств і міжнародних організацій.

Найчисленніші делегації прибули з Данії, США, Польщі, Великої Британії, Швеції та Норвегії, що стало підтвердженням високого рівня інтересу й підтримки України на міжнародній арені.

Форум відкрив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що від початку повномасштабної війни потенціал української зброї збільшено в десятки разів. Виробництво озброєння на сьогодні — спільне завдання України та країн-партнерів.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку і нагородив орденом Князя Ярослава Мудрого І ступеня Прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, орденами «За заслуги» ІІІ ступеня командувача Збройних сил Норвегії генерала армії Ейріка Крістофферсена та національного директора з озброєння Міністерства оборони Нідерландів віцеадмірала Яна Віллема Хартмана.

До учасників DFNC3 звернулися міністр оборони Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Почесними спікерами форуму були віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, міністр із питань готовності до оборони та оборонної промисловості Великої Британії Люк Поллард і міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков. Із промовою виступив також Ерік Шмідт, інвестор та засновник компанії White Stork.

«Ми створюємо нові партнерства та реалізуємо спільні виробництва на території наших країн-партнерів і в Україні. Через стратегічні ініціативи Build with Ukraine, Build in Ukraine ми не лише зміцнюємо власний оборонно-промисловий комплекс, а й разом із союзниками будуємо арсенал вільного світу», — зазначив Денис Шмигаль.

На полях DFNC3 було підписано кілька важливих міждержавних та бізнесових угод, які відкривають нові можливості для українських виробників.

Із Королівством Данія підписано меморандум про взаєморозуміння, який передбачає започаткування виробництва українських оборонних компаній на території Данії. Зі Словаччиною підписано угоду щодо надання Україні нелетального та гуманітарного обладнання.

За участі ДК «Укроборонпром» українські компанії підписали документи про співпрацю з європейськими партнерами — зокрема, компаніями з Іспанії та Румунії.

Головні теми форуму — досягнення й виклики виробництва озброєння в Україні та поглиблення оборонно-промислової співпраці між компаніями та оборонними галузями країн-партнерів як взаємна гарантія безпеки. Окрему увагу було приділено бойовому досвіду ЗСУ як ключовому драйверу у визначенні напрямів та розвитку оборонних технологій та інновацій.

Учасники зосередилися на технологічному змаганні, в якому провідними темами стали безпілотні системи, наземні роботизовані комплекси, рої дронів та застосування штучного інтелекту. Важливою частиною дискусій стала підтримка українського ОПК через фінансування, міжнародні програми EDIP і SAFE, а також обговорення досвіду оборонних закупівель України.

Протягом трьох днів на полях DFNC3 пройшли десятки B2B-зустрічей між українськими і закордонними виробниками озброєння, урядовими структурами та міжнародними організаціями. Це дасть змогу налагодити пряму кооперацію та закласти основу нових партнерств і посилення розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Форум DFNC3 організували спільно Офіс Президента, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

Джерело: Міністерство оборони