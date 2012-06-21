Українські аграрії зібрали ранніх зернових і зернобобових культур на площі 9,8 млн га (99% прогнозу) за врожайності 34,7 ц/га, намолотили близько 34,1 млн тонн зерна нового врожаю.
Уже зібрано: озимої пшениці — 24,3 млн тонн із 6,4 млн га (99,8%) за врожайності 38,0 ц/га; ярої пшениці — 637 тис. тонн зі 181 тис. га (92%) за врожайності 35,2 ц/га; озимого ячменю — 3,1 млн тонн з 871,8 тис. га (100%) за врожайності 35,3 ц/га; ярого ячменю — 4,4 млн тонн з 1,6 млн га (99%) за врожайності 27,5 ц/га; жита — 386 тис. тонн зі 145 тис. га (98%) за врожайності 26,6 ц/га; вівса — 423 тис. тонн зі 182 тис. га (92%) за врожайності 23,2 ц/га; гороху — 795 тис. тонн з 428 тис. га (98%) за врожайності 18,6 ц/га.
Намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 969 тис. га (99,8%) за врожайності 26,3 ц/га і 86 тис. тонн ярого ріпаку із 43 тис. га (65%) за врожайності 20,3 ц/га. Водночас зі збиранням проводять посів озимого ріпаку під урожай 2019 року. Із прогнозованих 888 тис. га засіяно 401 тис. га (45% прогнозу), повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
За підсумками січня — червня 2018 року вітчизняний аграрний експорт перевищив 8 мільярдів доларів. Загальний зовнішньоторговельний обіг продукції АПК досяг $11,3 млрд, що на 3,5% перевищує показники аналогічного торішнього періоду й становить 23% загального зовнішньоторговельного обігу України.
«За результатами першого півріччя 2018-го український агроекспорт становив 8,6 мільярда доларів. Торік український аграрний експорт досяг рекордного рівня і становив майже 18 мільярдів. Цього року очікуємо на не менший результат з огляду на кон’юнктуру світових ринків зернових», — небезпідставно сподівається заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
Товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, олії — 26,2% та насіння олійних культур — 7,5%. За перше півріччя цього року найбільші темпи зростання експорту мали такі товарні групи: яйця птиці — в 2,1 раза (на $27,7 млн), яблука, груші та айва — в 5,3 раза (на $6,7 млн), бобові лущені або нелущені — в 58,3 раза (на $11 млн), масло вершкове та інші жири, вироблені з молока, — на 65,2% (на $29,2 млн).
Регіональна структура українського аграрного експорту, за словами фахівця, не змінилася: перше місце посідають країни Азії з часткою 43,2%, друге — країни Європейського Союзу з 30,4%, а на третьому — країни Африки — 14,6%.
ТОП-5 наших найбільших покупців 2018 року очолює Індія, куди було експортовано аграрних і харчових товарів на суму понад мільярд доларів. Далі Єгипет — $575,9 млн, Китай — $526,6 млн, Нідерланди — $525,3 млн, Іспанія — $470,3 млн.
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