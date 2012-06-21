Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
«Тривалість та посилення карантинних заходів негативно позначаються на справах підприємств переробної галузі»,— про це заявила під час брифінгу в ОДА заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Любов Безкоровайна.
За її словами, останнім часом місцеві переробні підприємства значно збільшили обсяги закупівлі. Наприклад, Біловодський маслоробний завод узяв під патронат ще й Станично-Луганський район, де багато особистих господарств, які займаються виробництвом молока. Але тепер виникає проблема у самого маслоробного заводу: холодильники повністю забиті продукцією. Карантин не тільки по Луганщині й Україні, а й за межами держави, тож реалізації продукції немає, хоч раніш саме біловодчани добилися права експортувати масло у кілька країн світу.
Загалом, нині на території, підконтрольній українській владі, свою діяльність у сфері переробки сільгосппродукції здійснюють 134 середні та малі підприємства, і переважно вони займаються хлібопекарським, олійно-жировим, м’ясним та молочним виробництвом. Відтепер в області шукають можливості щодо сприяння молочарникам, зокрема, розглядають можливості щодо поглиблення переробки сировини.
«Майже напередодні впровадження карантину на ТОВ «Марківський сироробний завод» введено в експлуатацію цех зі згущення та сушки підсирної сироватки. Це унікальне для України виробництво. Таку продукцію використовують фармацевти та кондитери. А ще ця сироватка дуже ефективна у використанні для годування телят. Тож ми передали пропозиції заводу до господарств, де є поголів’я корів та ведеться виробництво молока»,— зауважила Любов Безкоровайна.