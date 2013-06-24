Понад 30 компаній в Україні виготовляють дрони, які використовують оптоволоконний зв'язок для управління та передачі відео.

Про це у телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Майстерна пастка на ворожого оператора за допомогою дрона на оптоволокні. Brave1 запустив цей ринок разом з військовими, і зараз на фронті працюють вже понад 30 продуктів», - йдеться в повідомленні.

Завдяки інноваціям, військовим підрозділам вдається уражати цілі на відстані понад 20 км і не потрапляти під дію ворожих РЕБ та засобів радіорозвідки.

Учасники кластера працюють над подальшим удосконаленням та масштабування приладів на оптоволокні.

Як повідомлялося, міністр оборони України анонсував початок роботи DOT-Chain Defence – нової цифрової системи, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. У запуску системи візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – й інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Джерело: Укрінформ