Виробники українського озброєння та військової техніки підписали Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Ініціатива покликана об’єднати провідні українські компанії оборонного сектору навколо створення інклюзивного й сприятливого середовища для реалізації ветеранів і ветеранок у бізнес-сфері. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство у справах ветеранів як важливий крок у довгостроковому партнерстві між державою, бізнесом та ветеранською спільнотою.

Це перше найбільше одночасне підписання Принципів, що відбулося за участі представників цілої галузі.

Принципи підписали АТ «Українська оборонна промисловість», яке обʼєднує 112 державних підприємств, та керівники 41 найбільшої української приватної компанії, що виробляють озброєння, бронетехніку, БПЛА, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби для потреб Сил оборони.

«Оборонці дуже потрібні ветерани. Нам потрібен ваш досвід, ваша фахова експертиза щодо того, наскільки ефективною є наша зброя, і яким чином можна її покращити. Ми чекаємо наших захисників після служби на наших оборонних підприємствах, і ми готуємось до того, щоб їм було комфортно працювати. HR-ри держпідприємств регулярно проходять спеціальні навчання щодо залучення ветеранів. На кінець квітня, навчання проведено на 10 підприємствах для понад 200 керівників різних рівнів. Цього року почали важливий трек навчання для кадрових фахівців приватних виробників і провели першу хвилю навчання для понад 30 компаній. Підписання Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок - це частина нашої залученості. Документ, що об’єднує оборонні підприємства України в їх прагненні запрошувати до своїх колективів ветеранів та створювати для них гідні умови праці», — зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Ми змінюємо культуру ставлення — від співчуття до партнерства, від подяки до системної підтримки. Ветерани й ветеранки — це не лише ті, хто боронив Україну на фронті, а й потужна сила для її розвитку в цивільному житті. Їхній бойовий досвід, стресостійкість, здатність до командної роботи й швидкого ухвалення рішень — це перевага, зокрема й для таких критичних сфер, як оборонна промисловість. Підписання Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок — це конкретний крок до суспільства, яке визнає цей досвід, поважає його і створює гідні умови для реалізації потенціалу Захисників і Захисниць у професійному середовищі. Закликаю українські компанії, зокрема і ті, що працюють в оборонній промисловості, не втрачати цю можливість і вже сьогодні відкривати двері для ветеранів та ветеранок у свої команди», — підкреслила Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок, розроблено Starlight Media за експертної підтримки Veteran Hub, в колаборації з Forbes Ukraine та за підтримки Мінветеранів. Серед основних принципів:

підтримка ветеранів і ветеранок на найвищому рівні компаній;

справедливі умови для рекрутингу та повернення на робоче місце;

розбудова дружньої до ветеранів і ветеранок корпоративної культури;

доступ до якісних програм підтримки фізичного та психологічного здоров’я, сприяння реабілітації;

розбудова інклюзивних робочих просторів, сервісів і продуктів;

програми підтримки сімей ветеранів і ветеранок, а також сімей загиблих і безвісти зниклих;

підтримка ветеранських бізнесів, спільнот та профільних громадських організацій.

Керівники оборонних компаній зазначили, що підписання Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок, сприятиме започаткуванню нового рівня соціальної відповідальності бізнесу перед тими, хто захищав Україну.

Під час заходу вони обговорили з представниками ветеранської спільноти реальні потреби ветеранів після повернення з фронту, та можливості застосування отриманого досвіду й навичок у виробництві, управлінні, інженерії тощо.

Підписанти наголосили на важливості створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів, розвитку їхнього потенціалу, підтримки ментального здоров’я та поваги до бойового досвіду захисників і захисниць.