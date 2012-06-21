Україна подала апеляційну скаргу на вирок суду міста Павія незаконно засудженому нацгвардійцеві Віталієві Марківу, якого в Італії засудили до 24 років в’язниці. Розгляд апеляційної скарги в апеляційному суді округу Ломбардія очікується навесні 2020 року.
«Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю та порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Марківа», — повідомляє Офіс Президента на сторінці у фейсбуці.
В Офісі Президента вважають, що цивільний позов до України в національному суді Італійської Республіки — порушення міжнародного права, зокрема юрисдикційного імунітету держави, заснованого на суверенітеті й рівності держав, повідомляє УНІАН.
«Держава Україна висловлює готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Марківа і сподівається, що Італійська Республіка залишатиметься непохитною в дотриманні верховенства права», — зазначили в Офісі Президента.