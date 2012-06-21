Організатор цієї злочинної групи був агентом з нерухомості. Як з’ясувалося під час судового слідства, злочинці правдами і неправдами брали довіреності від людей на себе, продавали їхнє житло, власників убивали, а тіла спалювали. Потім підробляли документи і продавали це криваве житло. Вони заздалегідь дізнавалися все про майбутніх жертв та обирали тих із них, у кого немає близьких родичів. Робили це спеціально, щоб родичі одразу не забили на сполох про зникнення рідної людини.
Цю справу слухала колегія суддів Запорізького районного суду у складі Світлани Яркіної і Павла Гончаренка під головуванням Діни Громової. Слухання тривало сім років. Друзі та знайомі злочинців весь цей час тримали суд в облозі, тиснули на суддів, щоб ті визнали вбивць, що довело слідство, не винуватими. Провину підсудних вдалося довести в залі суду. Їх засудили до великих термінів ув’язнення — аж до довічного.
За даними голови Запорізького райсуду Світлани Яркіної, правоохоронцям вдалося розкрити всього кілька епізодів, тож загалом не відомо, скільки ще за ними нерозкритих вбивств. Як правило, вони вивозили жертв на розправу в лісосмуги.
— Дуже важко було розглядати цю справу, — продовжує Світлана Василівна. — Тиск на суддів був неймовірний. Підлило оливи в полум’я ще й те, що обвинувальний акт підозрюваним підписав колишній Генпрокурор часів президента Януковича Віктор Пшонка. Та це не означає, що злочинців треба через це випустити з-за ґрат. Одному з них, катові — виконавцю вбивств, ми призначили найвищу міру покарання — довічне ув’язнення. Організаторові — 15 років тюрми, бо він не вбивав. Ще двоє членів цього злочинного угруповання також отримали значні терміни ув’язнення. Звісно, вони не були задоволені таким суворим вироком суду і подали апеляційну скаргу до вищих судових інстанцій. Після її розгляду апеляційний суд замінив організаторові злочинної групи 15 років тюрми на довічне ув’язнення. Касаційна інстанція залишила цей суворий вирок чинним.