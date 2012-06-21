Дослідження вчених доводить, що популяція австралійських коал різко зменшується. За прогнозами експертів, у найближчі десятиліття вирубка евкаліптових лісів призведе до повного вимирання цього виду.
Про це повідомляє британське видання "The Daily Mail".
До таких висновків дійшли фахівці Королівського товариства захисту тварин та австралійського підрозділу Всесвітнього фонду дикої природи. Там стверджують: є велика ймовірність, що «наші онуки ніколи не побачать коал у дикій природі».
Основна причина їх вимирання — це вирубка евкаліптових лісів. Ця територія є не лише домівкою коал, а й головним джерелом їхнього харчування.
Також цю територію використовують для спорудження нових житлових будинків. Одним із прикладів є будівництво в місті Кемпбеллтаун, штату Новий Південний Уельс. Тут планують побудувати понад 33 тисячі будинків на території лісу, де мешкає понад 300 коал. Якщо проект реалізують, то він поділить ліс навпіл. У пошуках їжі коали змушені будуть виходити в житлові райони, забиратися у двори жителів, перетинати небезпечні дороги, де вони можуть потрапити під машину.
«Ми розуміємо необхідність додаткового житла. Проте ми просимо, щоб були проведені відповідні екологічні обстеження, щоб для коал створили належні умови для збереження їхніх майбутніх поколінь», — говорить доглядач дикої природи Клер Говер.
«Ми не хочемо зупиняти прогрес, але ми повинні зважати на вразливість коал перед ним», — зазначає координатор Сіднейської дикої природи Ронда Філіпс.