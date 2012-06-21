За 10 років з моменту випуску першого iPhone сукупна виручка компанії Apple від реалізації смартфонів склала 760,4 мільярда доларів, свідчать результати дослідження, проведеного компанією Strategy Analytics.
Як йдеться у звіті, Apple почала продавати смартфони в 2007 році і за 10 років продала 1,2 мільярда iPhone. За прогнозами компанії, до 2018 року виручка Apple від продажу смартфонів перевищить трильйон доларів.
Нині iPhone 7 є найпопулярнішим смартфоном у світі. За даними на другий квартал 2017 року, на частку iPhone 7 припадає 5% ринку: було продано 16,9 мільйона екземплярів смартфона. Крім того, було продано також 15,1 мільйона штук збільшеної версії смартфона iPhone 7 Plus. Таким чином, на даний момент два з п'яти найбільш популярних смартфонів у світі зроблені компанією Apple.