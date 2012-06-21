Станом на четвер, 18 січня, кількість випадків захворювання на гепатит А в Миколаєві зросла до 98 осіб, з яких 22 дитини, повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.
За її словами, які процитувало видання «Новости-Н», станом на четвер в стаціонарі перебувають 65 людей. При цьому джерела зараження досі не виявлено.
Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають 46 пацієнтів. Ще 14 дітей лікуються в обласній дитячій інфекційній лікарні. Інформацію про кількість пацієнтів, у яких підтверджено діагноз «гепатит А», щодня оновлюють на офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації. В обох лікарнях створено умови для розміщення хворих, ліки також є.
Нині до лікарень вже звертаються люди, які контактували з хворими. Усі пацієнти перебувають під постійним медичним наглядом. За попередніми даними, хворі вживали доочищену воду з пунктів розливу, розташованих у Заводському й Інгульському районах міста. Фахівці провели бактеріологічні дослідження питної води з цих пунктів. У чотирьох пробах виявлено ДНК аденовірусу, у двох — ДНК адено- та РНК ротавірусів, в одній — РНК ротавірусу. Вірусу гепатиту А не виявлено, але можливо, що він був у воді до проведення перевірок.
— Водопровідна вода відповідає вимогам СанПіН, –– зазначив заступник головного санітарного лікаря Миколаївської області Олександр Ігнатенков. –– Але в деяких точках моніторингу виявлено ентерокок, що свідчить про її фекальне забруднення.
Фахівці Миколаївського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби припускають, що джерело зараження — питна вода, тому наголошують на обов’язковому дотриманні правил особистої гігієни. Тож слід використовувати для пиття і миття посуду лише перекип’ячену воду, не брати її для цього з незнайомих джерел, перед споживанням овочі, фрукти і ягоди добре промивати та обдавати окропом. Також потрібно дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки з милом перед приготуванням і вживанням їжі, після кожного відвідування туалету. Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства зазначає, що вже обстежено заклади освіти, надано відповідні рекомендації щодо профілактики захворювання. Ситуація на постійному контролі органів влади і фахівців відповідних департаментів й управлінь.