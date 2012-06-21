Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі місцеві фахівці лабораторно підтвердили відразу чотири випадки коронавірусної інфекції. Серед потерпілих дві жінки статечного віку: 72 і 95 років та значно молодші чоловіки 47 та 50 років.
Тим часом у передостанній день березня в місті очікують прибуття з Китаю специфічної гуманітарної допомоги у вигляді 1000 експрес-тестів для визначення небезпечного захворювання. Ще 5000 тисяч тестів, як повідомила заступник міського голови Ксенія Сухова, придбали за кошти міського бюджету. За її ж словами, всі тутешні інфекційні відділення забезпечені необхідним запасом медикаментів, а 10 квітня маріупольські медики додатково отримають місячний запас відповідних препаратів. Досі у лікарнях є 42 апарати для штучної вентиляції легень, а ще 19 агрегатів зараз якраз закупляють.
У Маріуполі завчасно прорахували три варіанти розвитку пандемії коронавірусу, врахувавши досвід і дані країн, які раніше зіштовхнулися з цим лихом. Зокрема на першому етапі в медичних закладах підготували для хворих 81 місце і закупили все необхідне, що має перебувати біля кожного ліжка.
Всього на Донеччині офіційно зареєстрували вже 6 випадків враження COVID-19. Так поки складається, що лише один потерпілий перебуває у північній частині краю – у Бахмуті, а інші в південному Маріуполі.