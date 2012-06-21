Банківська система працює у звичайному режимі і працюватиме надалі, зокрема в регіонах, де Верховна Рада може ввести надзвичайний стан. Про це йдеться в листі Національного банку до вітчизняних банків, у якому регулятор надав рекомендації для мінімізації негативного впливу від поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему й економіку країни.
Фінансова система на сьогодні досить стійка, капіталізована й ліквідна, проте вкрай важливо подолати вірус паніки, повідомляє УНІАН. «Національний банк закликає банки до проведення активних комунікацій з клієнтами для інформування про план дій і роз’яснення поточної ситуації. Особливо це стосується безперебійної роботи банківської системи і надання фінансових послуг усім категоріям клієнтів», — наголошено в листі.
Нацбанк рекомендував банкам забезпечити безперебійну роботу всіх дистанційних систем обслуговування і контакт-центрів, тимчасово знизити тарифи на дистанційні та безготівкові послуги для заохочення населення до їх використання, проводити роз’яснювальну роботу із клієнтами про переваги використання дистанційних сервісів і безготівкових платежів.
Для збереження здоров’я працівників банків і їхніх клієнтів НБУ закликає передбачити можливість дистанційної роботи персоналу на тих ланках операційного процесу, де це можливо, встановити чіткий графік роботи банківських відділень з обов’язковими перервами протягом дня на дезінфекцію та провітрювання.
В НБУ радять громадянам дотримуватися рекомендацій ВООЗ та МОЗ і без необхідності не відвідувати банківські відділення та уникати використання готівки, яка потенційно може бути носієм вірусу. «У нинішніх умовах важливо максимально за змогою залишатися вдома і користуватися послугами дистанційного банкінгу й безготівковими розрахунками», — наголосили в НБУ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»