Недавно швейцарські вчені, вивчивши два штами вірусу грипу — H3N2 і H1N1, які останнім часом викликали епідемію у світі, — дійшли висновку: вірус може передаватися і... через руки.
Вчені наносили віруси, взяті з дихальних шляхів хворих на грип, на кінчики пальців тих, хто погодився на участь в експерименті.
З’ясувалося, що віруси зберігали свою заразну дію 15 хвилин! І навіть через півгодини на руках iще залишалися штами, здатні спричинити недугу.
Звідси висновок: руки з милом треба мити частіше! Особливо після відвідання громадських місць — транспорту, поліклініки, магазину, банківських установ тощо.
Враховуючи, що у багатьох із нас є звичка доторкатися до обличчя, особливо носа, поправляти волосся, ми ризикуємо передавати заразу із рук у руки.
На випадок, якщо мила і води може не виявитися в потрібний момент, у період епідемій завжди майте при собі вологі серветки або дезінфікуючий розчин.
Аби не підхопити вірус, лікарі радять більше часу гуляти на свіжому повітрі і регулярно провітрювати приміщення.