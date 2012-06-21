У хресній ході, яка відбудеться у Києві 27—28 липня з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, візьмуть участь до 200 тисяч мирян Київського та Московського патріархатів Української православної церкви. На п’ятницю є заявка на проведення заходу від Московського патріархату на участь у ході до 100 тисяч осіб. У суботу Київський патріархат також передбачає залучити близько 100 тисяч осіб. Усе це поки що попередні дані, повідомляє УНІАН.
У кожному автобусі з вірянами, що їхатимуть до Києва, перебуватиме правоохоронець. Патрульна поліція забезпечуватиме рух транспорту в межах своїх регіонів, унеможливлюючи ДТП. Офіцери нестимуть відповідальність за учасників заходу, які прибудуть із регіонів. Для допомоги поліції в Києві буде залучено близько 5 тисяч нацгвардійців. Напередодні відбулися командно-штабні навчання щодо гарантування безпеки й правопорядку під час мирних зібрань і масових заходів. Змодельовано ймовірні ситуації, сценарії врегулювання кризових ситуацій та співпрацю між підрозділами МВС.