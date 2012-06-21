Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з ухваленням Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» підписав Президент Петро Порошенко. Зміни дають змогу забезпечити ефективне започаткування роботи й подальше функціонування Вищого антикорупційного суду, зокрема його апеляційної палати, що стане істотним кроком у протидії корупції.
«З ухваленням цього закону повністю відкрито шлях для створення та функціонування Вищого антикорупційного суду, тож звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс, а до Міністерства закордонних справ — у максимально короткі строки звернутися з проханням до наших міжнародних партнерів щодо делегування представників до громадської ради міжнародних експертів. Звертаюся до всіх достойних правників: беріть участь у конкурсі. Від вашої принципової позиції залежатиме швидкість і ефективність боротьби з корупцією в Україні», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.