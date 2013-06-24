Завершився черговий курс Вишколу капітанів. Ще 75 офіцерів закінчили навчання та вирушають у підрозділи на бойові позиції. Це вже 14­й курс. Загалом із початку повномасштабної війни підготовлено понад 1100 офіцерів тактичної ланки.

Міністр оборони Михайло Федоров відвідав навчання та разом з інструкторами і командуванням оцінив процес підготовки.

«Вишкіл капітанів — курс, який формує нову якість офіцерів тактичної ланки. Саме офіцери визначають ефективність підрозділів на полі бою — від їхніх рішень залежить виконання завдань і збереження життя людей», — наголосив Михайло Федоров.

Вишкіл капітанів побудований на підходах НАТО до професійної військової освіти та процедур військового планування, адаптованих до умов сучасної війни. Офіцери опановують процедури TLP (Troop Leading Procedures) — для планування дій підрозділу на рівні роти, а також MDMP (Military Decision Making Process) — для ухвалення рішень на рівні штабу батальйону. Це дає змогу діяти швидко в умовах невизначеності та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Навчання триває три місяці безперервно, сім днів на тиждень, і базується на реальних бойових кейсах — від оборони Києва 2022 року до наступальних операцій 2026­го. У підготовці використовують цифрові системи DELTA, «Кропива» та інші інструменти для аналізу обстановки і планування. Фокусуються на застосуванні безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів.