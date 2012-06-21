З’ясувалося, що вишневий сік має не тільки приємний смак та невелику кількість калорій. У ньому є маса корисних речовин, через що його назвали «суперфудом» 2019 року.
Вчені розповіли про користь вишневого соку. Як передає видання Daily Mail, концентрований сік вишень без цукру допомагає схуднути, покращує сон, знижує біль і навіть допомагає поліпшити роботу серце. Вишня містить в собі багато мелатоніну і антоциану. Ці речовини добре впливають на сон. Якщо людина питиме дві порції концентрованого вишневого соку, то її сон буде на 6% міцнішим, а ті, хто страждає від безсоння, спатимуть на 40 хвилин довше.
Вишневий сік знижує рівень холестерину, зменшує жирові відкладення на животі і позитивно впливає на роботу серця. Користь від соку з вишень вчені з США довели шляхом досліджень. За словами дієтолога Кейлі Тодда, вишневий сік також знижує біль, адже він володіє протизапальними речовинами і антиоксидантами.
Згідно з дослідженнями, люди, що випивають по 310 мілілітрів вишневого соку протягом 21 дня, позбулися болю в м'язах. Також у людей, які п'ють цей напій, зменшилася крепатура після тренувань, а аналізи показали, що у них значно знизилися біомаркери запалення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»