Артефакт римської епохи виявили в місті Лод в центрі Ізраїлю під час розкопок, які передували будівництву музею, де збиралися демонструвати інші стародавні мозаїки, знайдені у цій місцевості.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на foxnews.com.
У 1996 році дорожні працівники виявили перші частини Лодзького мозаїки, розкопавши мозаїчну підлогу, яказгодом виявився частиною римської вілли IV століття. Лодзька мозаїка складається з декількох панно, площею майже 160 квадратних метрів. На ній зображені різні тварини, птихи, риби, морські чудовиська, різні судна давньоримського періоду. Також її прикрашають рослинні і геометричні орнаменти. Мозаїку відносять до кінця III ст. - початку IV ст. н.е. Нещодавно знайдена частина панно також зображує морських мешканців і геометричні орнаменти.
Нове відкриття змушує археологів припускати, що вілла, можливо, була набагато більшою, ніж думали раніше. Експерти з Управління у справах старожитностей Ізраїлю працюють над тим, щоб перетворити залишки вілли в спеціальний центр, де будуть постійно демонструватися незвичайні артефакти.