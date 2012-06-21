Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопільська обласна філармонія відзначила 80-річчя. Цій даті вона присвятила великий святковий концерт, на який запросила шанувальників.
«І надалі гідно триматимемо славу наших попередників і примножуватимемо її», — зазначив директор цієї установи народний артист України Ярослав Лемішка. І справді, свого часу тут працювали-творили чимало талановитих вокалістів, танцюристів, музикантів, які прославили Тернопілля і в Україні, й за кордоном. Серед них співаки Іво Бобул, Любов і Віктор Анісімови, Олег Марцинківський, Оксана Пекун. Упродовж 20 років ансамблем танцю «Надзбручанка» керував хореограф Олександр Данічкін. Народні танці, які він записав на Тернопільщині й поставив, і нині можна побачити у виконанні цього колективу.
Якщо заглядати ще в дальшу історію, то варто нагадати, що філармонія розмістилася в будівлі — історико-культурній пам’ятці. Спорудили її 116 років тому для потреб «Міщанського братства». Тут власну поему «Мойсей» читав Іван Франко, виступав письменник Богдан Лепкий. Великий сольний концерт давала Соломія Крушельницька. Два роки працював у цих стінах український театр «Тернопільські театральні вечори», який створили видатні режисери Лесь Курбас і Микола Бенцаль.
Змінювалися влади, навіть соціально-економічні формації, а споруда завжди залишалася берегинею саме української культури й духовності.
Кілька років тому цей храм мистецтва відчинили після реконструкції. Ремонт, оздоблення, облаштування — все зробили з високим художнім смаком. Як каже головний диригент академічного симфонічного оркестру філармонії заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль, працювати тут надзвичайно комфортно.
17 років тому він теж долучився до створення симфонічного оркестру, який тепер виступає не лише в Тернополі, в нашій країні, а й за кордоном. Як і ансамбль народної музики «Веселі галичани», художньому керівникові якого Мирославові Бабчуку нещодавно присвоєно звання народного артиста України. Славу філармонії впродовж тривалих років творила і народна артистка України Любов Ізотова.