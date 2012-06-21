Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині визначили претендентів на здобуття найвищих громадських професійних відзнак для працівників охорони здоров’я — ордена Святого Пантелеймона та однойменної медалі, якими щорічно, починаючи із 2017 року, нагороджують найкращих представників цієї галузі. Цьогоріч шляхом дистанційного голосування, через коронавірус, земляки-медики назвали вісьмох колег, які гідні того, щоб їм вручили таку нагороду саме у День святого великомученика й цілителя, серед них є й троє молодих медиків, віком до 35 років.
Усі претенденти на «медичного Оскара» працюють у різних закладах охорони здоров’я: Полтавській обласній клінічній лікарні ім. Скліфосовського, Українській медичній стоматологічній академії, КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», у військовій медичній частині тощо.