Незвично висока температура морської води призвела до закриття шведської АЕС, так як вода досягла температури 25 градусів за Цельсієм. Вода такої температури занадто тепла для охолодження ядерних реакторів за допомогою морської води.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Шведська державна енергетична компанія Vattenfall була змушена закрити один зі своїх реакторів на АЕС «Рінгхалс».
Рінгхалс є найбільшою атомною електростанцією в Північній Європі і становить п'яту частину всього споживання електроенергії в Швеції. АЕС має два старих реактори, Ringhals 1 і 2 та два нових, Ringhals 3 і 4.
Морська вода використовується для охолодження реакторів, і кожен реактор має обмеження на те, наскільки висока температура води може бути досягнута до того, як його потрібно буде відключити в цілях безпеки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
«Урядовий кур’єр»