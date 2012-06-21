Заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час онлайн брифінгу повідомив, що МОЗ розвиває високотехнологічну медичну допомогу. Наразі реалізовують пілотний проєкт в системі трансплантації органів щодо зміни фінансового забезпечення лікування пацієнтів у такий спосіб.
«Суть проєкту в тому, що всі медичні заклади отримуватимуть повну оплату послуг, які вони надають при проведенні трансплантацій. Це дасть змогу збільшити кількість закладів, які проводять трансплантації в країні, а також розвивати професійні команди з трансплантацій у регіонах. Наразі в проєкті 12 закладів охорони здоров’я, 9 з яких виконують органотрансплантацію, 3 – трансплантацію кісткового мозку. МОЗ має ще 12 заявок на долучення до пілоту (готують постанову щодо включення). МОЗ підтримує включення усіх спроможних медичних закладів до проекту й гарантує, що кожен заклад отримає справедливу оплату за кожен пролікований випадок», – зазначив Ігор Іващенко.
Щодо дій МОЗ із розвитку трансплантації кісткового мозку зокрема, то, за словами заступника міністра, готують пропозиції щодо включення послуг пошуку пари донор-реципієнт і отримання стовбурових клітин за рахунок державного фінансування. Таким чином МОЗ працює над забезпеченням повної оплати всіх складових витрат, які необхідні для проведення такої трансплантації в Україні.
Ігор Іващенко також повідомив, що нині МОЗ розглядає можливість візиту делегації до Індії, для спілкування з тамтешнім МОЗ та місцевою владою, щоб розв’язати проблему лікування українців, які вже два роки очікують на трансплантації. Питання, наголошують у МОЗ, складне і потребує вирішення на найвищому рівні. Наразі проблема ускладнюється ще й тим, що індійську клініку, в якій мають проводитися трансплантації, визначено опорною для лікування пацієнтів з коронавірусом.
Серед іншого, чим займається МОЗ, Ігор Іващенко назвав активізацію співпраці з міжнародними партнерами. Так, Україну прийнято до Комітету з охорони здоров’я Євросоюзу у якості спостерігача, також передбачено участь експертів ЄС до подальшої реалізації другого етапу медичної реформи в Україні.
«Важливою є й координація МОЗ міжнародної технічної допомоги. Йдеться про координацію донорських проєктів. З цією метою при МОЗ створюють секторальну робочу групу з координації проєктів міжнародної технічної допомоги, яка складатиметься з представників МОЗ, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі», ДП «Електронне здоров’я», ВООЗ, ООН, Світового банку, посольств ключових міжнародних партнерів, донорів. У межах цієї групи буде створено тематичні підгрупи, які перейматимуться, зокрема, залученням інвестицій, щоб усі проєкти розвивалися планово та комплексно. Перше засідання групи буде до середини липня, де й визначаться пріоритетні напрямки», – поінформував заступник міністра.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»