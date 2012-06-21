Новий коронавірус SARS-CoV-2 атакує клітини італійців трохи не так, як клітини жителів азіатських країн. Таку заяву зробили молекулярні біологи, які припустили, що коронавірусна інфекція COVID-19 забрала так багато життів в Італії через особливості ДНК місцевих жителів.
Вчені говорять, що темпи поширення COVID-19 і тяжкість симптомів можуть помітно відрізнятися в різних країнах. Основне припущення, що пояснює це - відмінності в геномі у жителів різних країн. Італійські молекулярні біологи відзначають, що у жителів Італії та деяких інших європейських держав часто зустрічаються варіації гена ACE2, якого практично немає у жителів Азії. Йдеться про варіації гена, який може впливати на взаємодію вірусних частинок з людськими клітинами.
«Молекули білка ACE2 покривають деякі типи клітин. Наприклад - клітини альвеол - легеневих структур, які забезпечують газообмін з капілярами легень. ACE2 відіграють досить серйозну роль у життєдіяльності коронавірусів, тому можна припустити, що відмінності в гені, який кодує цей білок, можуть пояснювати різницю в смертності від COVID-19», - розповідають дослідники.
Для того, щоб підтвердити свою гіпотезу, вчені зробили аналіз 7 тисяч геномів італійців, які раніше взяли участь в проєкті NIG. Аналіз показав, що поширена серед італійців версії гена ACE2 дійсно взаємодіє з вірусом SARS-CoV-2 дещо не так, як версії ACE2 жителів Азії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»