У Маріуполі в міському центрі сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі відкрили виставку «Військово-польовий Арт», де експонують різноманітні військові предмети із зони бойових дій на Донбасі, перетворені на арт-об’єкти з національною символікою. Цей мистецький проект почали реалізувати ще 2014 року, і відтоді в різних містах України вже відбулося 28 виставок, які досі поповнюють експонатами зі слідами війни, що тривалий час стоїть на порозі Маріуполя. Зараз в експозиції вже більш як 300 арт-об’єктів, створених майстрами народної творчості. Це гільзи, ящики для снарядів і цинки для патронів, осколки, гітара, зроблена бійцями із гранатомета, маскувальні халати, каски, фляги та інші атрибути війни, зібрані на лінії розмежування.
І хоч виставку сприймають неоднозначно, вона, на думку багатьох мистецтвознавців, — чергове підтвердження, що українці дуже творчі люди, які навіть у неймовірно важких умовах спроможні перетворювати те, що є під рукою, на витвори мистецтва. «У цих предметах залишився дух заперечення війни як трагедії. Цей спротив і заперечення реалізується шляхом естетизації, завдяки роботі народних художників», — переконана директорка центру сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі Ірина Волкова.
Як уточнили організатори виставки у прифронтовому місті, майстри з Донецької та Луганської областей здебільшого не беруться працювати із військовими атрибутами, оскільки для них ця тема дуже болюча. А відвідати «Військово-польовий Арт» і побачити представлені тут унікальні арт-об’єкти маріупольці та гості міста зможуть упродовж лютого.