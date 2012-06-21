З нагоди відзначення Дня гідності та свободи за сприяння Запорізької обласної влади в місцевому краєзнавчому музеї відкрилася музейна експозиція «Народна війна», створена київським товариством «Меморіал» ім. Василя Стуса і Громадянським інститутом історичної пам’яті. Стенди розповідають про тернисті шляхи національно-визвольної боротьби українського народу: від створення Центральної Ради до Голодомору 1932—1933 років.
На презентацію завітав поет, Герой України, один з лідерів Народного руху України у 1990—1992 роках, голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро Павличко. Його живе слово надихало на боротьбу за волю кілька поколінь українців. Видатний митець перебуває в Запоріжжі на запрошення місцевого національного університету.
«Бачимо найціннішу і найдорожчу частину нашої історії, — сказав Дмитро Павличко. — Минулого століття Україна кілька разів проголошувала незалежність, але зазнавала поразки. У 1991 році мені пощастило брати участь в епохальному голосуванні Верховної Ради. Уся наша історія та сучасність пов’язані з революційними подіями 1917—1921 років — однією з перших спроб українців заявити про себе як про окрему сильну націю і дати відсіч російським агресорам.
Експонати розповідають про народний спротив більшовицькій окупації, який тривав на українських землях багато років після поразки державницьких сил. Зокрема у 1921 році територію України було поділено на п’ять похідних груп і 25 округів, у кожному з яких діяли військова та підпільні організації. Боролися проти загарбників і жителі запорізького краю. Архіви СБУ свідчать, що в 1919 році на боротьбу піднялися жителі Верхньої Хортиці й сусідніх сіл, зокрема села Нововасилівка, болгарських та албанських колоній Приазовського району. Наприкінці 1920-го — на початку 1930-х років проти вилучення хліба повстали селяни Пологівщини, Михайлівщини, Мелітопольщини, кілька тижнів тривали протести у селі Широке Запорізького району.
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко розповів, що виставку передали запоріжцям громадська організація «Труханівська січ» та Київський осередок Товариства сприяння обороні України. Обласна виконавча влада разом з науковцями активно працює над відтворенням подій 1917—1921 років у запорізькому краї, встановленням пам’ятних знаків на честь вільного козацтва, учасників антибільшовицьких селянських повстань, вояків армії Нестора Махна, наших земляків, які не корилися сталінській колективізації та продрозверстці.
Виставка «Народна війна» працюватиме в обласному краєзнавчому музеї кілька тижнів, а потім помандрує районами області.