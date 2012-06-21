Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко офіційно став першим українським членом Міжнародного залу боксерської слави. Про історичну для українського боксу подію повідомив ESPN. Офіційна церемонія вшанування відбудеться наступного літа.
У категорії «Сучасні боксери» (ті, хто провели останній бій не раніше 1989 року) спочатку було 32 прізвища. З них шляхом голосування визначили всього трьох нових членів залу слави — окрім Кличка-старшого, це Ерік Моралес і Вінкі Райт. Тріо провело свої останні поєдинки в 2012 році.
Віталій Кличко вперше став чемпіоном світу в червні 1999 року після перемоги над Хербі Хайдом. Другий чемпіонський титул українець виборов через п’ять років — у квітні 2004-го Кличко технічним нокаутом зупинив Коррі Сандерса і здобув титул WBC. До завершення кар’єри нинішній Київський міський голова одинадцять разів захищав цей пояс.
Другим українцем в Міжнародному залі боксерської слави може стати Володимир Кличко, однак його поява серед легенд професійного боксу відбудеться не раніше 2022 року.
Нагадаємо, Міжнародний зал боксерської слави базується в Канастоті (Нью-Йорк). За останні роки його членами стали Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Костя Цзю, Артуро Гатті, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Ріддік Боу, Фелікс Тринідад, Хуліо Сезар Чавес, Евандер Холіфілд та інші.