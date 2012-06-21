У Києві в стаціонарних лікарнях першої хвилі прийому хворих на коронавірус нині є близько 500 ліжкомісць. Загалом у медзакладах першої та другої хвилі місто може забезпечити, за потреби, розгортання близько 1,7 тисячі ліжок для хворих.
Про це під час брифінгу 12 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також вкотре висловив удячність і шану медичним працівникам, які перебувають щодня на передовій боротьби з цим страшним захворюванням. Зокрема, очільник столиці привітав їх із професійним святом – Днем медичної сестри, який відзначається саме 12 травня. Він зазначив, що нині у медзакладах столиці працюють 17 тисяч 70 медсестер, 426 з них – безпосередньо з хворими на COVID-19.
«Дорогі наші медсестри! Ви допомагаєте лікувати людей, доглядаєте за хворими. Тож ваша місія сьогодні не тільки відповідальна, а й небезпечна. Та ви щодня йдете на роботу, ризикуючи здоров’ям. Я хочу привітати вас зі святом та побажати сил, здоров’я, миру і благополуччя. А місто й надалі підтримуватиме вас, створюватиме гідні умови праці і її оплати», – наголосив Віталій Кличко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»