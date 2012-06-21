Нині у медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легенів. Цього року за благодійні кошти закуплено і передано медикам 10 таких апаратів, а за кошти резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ, 17 з яких очікують вже найближчим часом. Нові апарати – іноземного виробництва, здебільшого – Франції.
Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня.
Також столиця має кілька апаратів ШВЛ «Бриз» виробництва вітчизняного заводу «Буревесник», та вони вже зношені і постійно потребують ремонту. Закупити нові апарати в цього виробника, на жаль, неможливо, адже нині завод не працює – там немає електроенергії, газу, води, а цехи практично зруйновані. Частково залишилася лише конструкторська документація, повідомив Віталій Кличко. Цю інформацію йому надали фахівці Укроборонпрому, на балансі якого перебуває завод.
Зазначену документацію фахівці Укроборонпрому готові відкрити для приватних виробників. Адже на державному підприємстві швидко відновити виробництво ШВЛ, на жаль, неможливо.
«На це потрібен час, а апарати нам потрібні вже сьогодні. Тож якщо виробництво вітчизняних апаратів ШВЛ зрушить з місця, ми готові розглянути можливість їх закупівлі для Києва», – наголосив його очільник.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»