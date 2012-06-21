Київський міський голова дуже переймається тим, як саме відбуватиметься це світле свято в Києві і до яких наслідків може це спричинити. На цьому він наголосив під час брифінгу 3 квітня.
Віталій Кличко закликав представників усіх конфесій дотримуватися карантинних обмежень і не проводити заходів із великим скупченням людей. Адже це може призвести до поширення вірусу в місті. Він розповів, що особисто зустрічався з представниками всіх конфесій, представлених у столиці, і звернувся до них із проханням відповідально поставитися до безпеки вірян, дотримуватися обмежень, які запроваджені в місті та країні.
«Я розумію, що Великдень – велике світле свято, на яке очікують люди, коли віряни йдуть до церкви, збираються великим колом друзів, ходять у гості. Але зараз ми маємо дотримуватися обмежень. Для того, щоб запобігти поширенню інфекції. І швидше пом’якшити, а потім і повністю скасувати ці обмеження. Я розумію, як усі стомилися. Але маємо витримати і гідно пройти цей виклик, за можливості – без втрат», – наголосив він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»