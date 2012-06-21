У столиці з 12 травня послаблюються карантинні обмеження. Так вже працює 31 продовольчий ринок. Розпочали роботу і стоматологічні клініки. Звісно, за умови дотримання усіх норм та правил.
Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Що ж до наземного міського транспорту, його робота, за словами мера, відновлюватиметься поступово. Нині вже запрацювали 30 додаткових маршрутів.
Віталій Кличко також повідомив, що звернувся до уряду з проханням дозволити відновити роботу столичного метро з 25 травня.
«Звичайно, ми будемо спостерігати за ситуацією із розповсюдження вірусу і сподіватися, що вона не погіршиться. Ми не хотіли закривати метро і тримали його роботу до останнього, доки уряд не ухвалив рішення про його закриття. Але коли все більше людей повертаються до роботи, до якої потрібно доїхати, в місті відбувається колапс. І ми будемо наполягати на відновленні роботи метро», — зазначив він.
Якщо це відбудеться, київська підземка працюватиме без спецперепусток, адже ідея їх запровадження там абсолютно утопічна. Це може спричинити до шалених черг та натовпів, переконаний керівник міста. Отже, планується, що метрополітен запрацює у звичайному режимі. Це дозволить перерозподілити пасажиропотік і нормалізувати роботу усього громадського транспорту столиці. Киянам же слід буде, звичайно, дотримуватися усіх, визначених раніше, правил та обмежень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»