Під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля відбулася виїзна нарада щодо збільшення частки вітчизняної рибної продукції у державних закупівлях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В нараді, яка відбулася на одному з рибогосподарських підприємств Київської області, взяли участь перший заступник Міністра Тарас Висоцький, представники Міністерства оборони, Національної гвардії, Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки та Державного оператора тилу.

«Україна має значний водний потенціал: 24,2 тис. кв. км поверхневих вод, вихід до моря. Але при цьому наш рівень споживання рибної продукції – лише 13,2 кг на душу населення. Це майже вдвічі менше, ніж середній світовий показник. Тому завдання держави – створити умови для нарощування власного виробництва», – наголосив Віталій Коваль.

Присутні обговорили. як послідовно збільшувати частку вітчизняної рибної продукції у раціонах тих, хто харчується за кошти бюджету. Міністр зазначив, що для імпортозаміщення та розвитку українського рибництва необхідно суттєво збільшити частку української риби у державних закупівлях.

Віталій Коваль зазначив, що за останній час Мінагрополітики досягло певних результатів впровадження політики імпортозаміщення:

Ініціювали оновлення номенклатури Каталогу продуктів харчування ЗСУ для включення риби вітчизняного походження.

Вперше розширили каталог Prozorro Market конкретними позиціями української риби – товстолобик і короп у форматах філе та стейків.

Державний оператор тилу вже закупив через платформу Prozorro товстолоб, короп та форель для потреб ЗСУ у Києві та області.

Успішно реалізували пілотний проект у закладах виконання покарань у Вінницькій області, де закуплено філе товстолоба.

«Наша риба – якісна, перевірена, безпечна. І головне – вона працює на національну економіку, продовольчу безпеку та сталий розвиток. Підтримка внутрішнього виробника – це стратегічне рішення і прямий економічний ефект для галузі, додаткове замовлення для агровиробників, стабільна зайнятість у регіонах і зміцнення продовольчої незалежності держави», – наголосив Віталій Коваль.