Вітамін D, на думку кардіолога і терапевта Ірини Мурадян, важливий в профілактиці серцево-судинних захворювань, а його рівень в організмі повинен знати кожен. Так, вчені з Італії провели комплексне дослідження і помітили чіткий взаємозв'язок низького рівня вітаміну ризиком артеріальної гіпертонії.
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«Дефіцит вітаміну D розглядається як додатковий фактор ризику серцево-судинних захворювань», – заявила кардіолог.
Найкорисніший для серця вітамін в дефіциті при вмісті в організмі менше 20 нг / мл. В цьому випадку потрібно проконсультуватися з лікарем і встановити курс прийому препаратів.
«Без корекції інших факторів ризику: відмова від шкідливих звичок, регулярна фізична активність, відмова від їжі з надлишком солі і тваринних жирів ... пий або не пий вітамін D, навряд чи буде позитивний ефект. Це не диво-пігулка», –каже лыкар про правильний підхід до додаткових засобів профілактики серцевих захворювань.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені виявили, що під впливом ультрафіолетового випромінювання на шкіру або при прийомі вітаміну D змінюється склад бактерій в кишківнику людини. За словами фахівців, це значно покращує захисні властивості організму. Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Microbiology.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»