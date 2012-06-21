Вітамін В12 разом з протипухлинною речовиною запускає у ракових клітинах особливу програму клітинної загибелі, якій злоякісні утворення не можуть опиратися.
Один із способів боротьби з пухлинними клітинами полягає в тому, щоб спровокувати в них окислювальний стрес: агресивні молекули-окислювачі почнуть активно псувати білки, ліпіди і ДНК клітин, так що, незважаючи на всю свою злоякісність, їм все одно доведеться загинути. Одне із прооксидантних речовин, що наповнює ракові клітини агресивними окислювачами, це діетилдитіокарбамат (DDC). Вчені переконані, що дію DDC можна посилити вітаміном В12.
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У новій статті, опублікованій в Biomolecules, дослідники пояснюють, що при цьому з раковими клітинами відбувається. Як відомо, загалом клітини і ракові клітини зокрема можуть гинути різними способами. Некроптозом називають швидку некеровану загибель– це не дуже вдала смерть, тому що клітина в такому випадку доставляє багато неприємностей оточуючим, провокуючи запалення. Акуратніші форми загибелі – апоптоз і аутофагія, які ще називають запрограмованим самогубством: клітина сама відключає в собі всі життєві процеси і поступово розщеплює – перетравлює – саму себе. Апоптоз і аутофагія відіграють велику роль і в нормальному функціонування організму: і те, і інше – зручний спосіб позбутися від старих клітин або від клітин, які просто стали непотрібними (під час ембріонального розвитку, наприклад).
Протипухлинні ліки часто створюють з тим розрахунком, щоб у ракових клітинах включилася програма суїциду, щоб вони померли, не турбуючи оточуючих. Але деякі пухлинні клітини набувають здатності захищатися і від власного апоптозу, і від аутофагії.
З’ясувалося, що вітамін В12 разом з DDC може вбивати такі клітини, включаючи в них третю самовбивчу програму – параптоз. При параптозі в клітині утворюються гігантські бульбашки-вакуолі, які механічно ламають цитоскелет і мітохондрії, які забезпечують клітину енергією, що в кінцевому підсумку закінчується клітинною загибеллю. Можливо, що в недалекому майбутньому на основі поєднання В12 і DDC будуть розроблені нові засоби для лікування злоякісних захворювань.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»