Якщо хтось із вас п'є вітаміни, щоб підтримати серцево-судинну систему, то, мабуть, він просто даремно витрачає гроші. Дослідники з клініки Мейо і Університету Джонса Хопкінса проаналізували 277 наукових робіт, присвячених вітамінам і їх ефекту на здоров'я, і прийшли до висновку, що і мультивітаміни, і окремі вітаміни Е, Д і групи Б, антиоксиданти, залізо серцю цілком байдужі – йому від них ні добре, ні погано. З подібних речовин позитивний ефект вдалося побачити тільки у омега-3 поліненасичених жирних кислот, та й те, за словами авторів роботи, в порівнянні зі здоровим способом життя ефект від омега-3 невеликий.
Це не перша робота, в якій говориться, що вітаміни та інші біодобавки, що є в раціоні, серцю і судинам аж ніяк не допомагають. Про всяк випадок варто підкреслити, що мова йде саме про всілякі пігулки – тобто це не означає, що потрібно припиняти їсти овочі і фрукти. З іншого боку, крім серця і судин в нашому тілі є багато чого ще, і для інших органів мультивітаміни в таблетках можуть бути цілком корисні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»