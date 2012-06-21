Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Кабінет Міністрів України оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, якою передбачається запуск пілотного проекту щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва під час закупівель техніки. Як пояснюють розробники, даний проєкт створено з метою стимулювання розвитку вітчизняного інноваційного машинобудування.
Нині українська галузь машинобудування перебуває у незадовільному економічному стані, зазначається у пояснювальній записці до документу. Водночас галузь ще має певний потенціал розвитку і за певних умов здатна адаптуватися до вимог ринку.
Важливо ці умови створити. А однією з важливих умов якраз і є запровадження системи заходів, що мають на меті запровадження локалізації виробництва. Спрощено кажучи, продукція машинобудування, що продається в Україні під українською маркою, повинна бути й зроблена в Україні.
Це, на думку авторів документу, справить позитивний вплив на всю вітчизняну економіку. Мається на увазі, що у продукції, яка вважається виробленою в Україні, певний відсоток складових має бути вироблений саме нашими виробниками (який саме відсоток і до якої техніки — уточнюється у переліку техніки і порядку визначення ступеня локалізації, що додаються до проекту постанови).
Наразі вимоги стосовно локалізації вже висуваються до певних видів продукції машинобудування, зокрема, до сільгосптехніки. Однак і на сьогодні обсяг імпортованої продукції машинобудування у вартісному вимірі перевищує все, що виробляють вітчизняні машинобудівники. І не тому, що вітчизняна продукція дешевша — її обсяги недостатні для покриття потреби.
Чи не спричинить запровадження такого порядку погіршення стосунків із нашими економічними партнерами, зокрема, з ЄС? Ні, адже вимоги з локалізації виробництва застосовують багато які країни, і на Заході, й на Сході, як от США, Китай, Індія, Норвегія тощо. Цей порядок сприяє напрацюванню взаємодії національних виробників із закордонними партнерами. Останні можуть долучитися до створення інноваційних виробництв на території іншої країни, зокрема — нашої.
Також проєктом постанови передбачається, що під час тендерної закупівлі продукції машинобудування, окрім ціни, має враховуватися й ступінь локалізації. У будь-якому разі він має бути не нижчий за 35%. Тобто, за порівняної ціни перевага повинна надаватися виробу, виготовленому хоча б на третину на українських підприємствах.
Проєкт має розпочатися 31 грудня 2021 року. З повним текстом постанови та супровідними документами можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку в розділі «проєкти документів».