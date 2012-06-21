Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
У південних регіонах України значно зросла пропозиція суниць. На цьому наголошують аналітики ресурсу EastFruit. Причиною цього фахівці називають сонячну погоду останніми днями, завдяки чому ягоди нарешті змогли налитися і дозріти.
Зростання пропозиції спричинило зниження середніх гуртових цін із 65—75 до 40—55 грн з перспективою подальшого зниження, бо обсяги пропозиції і надалі зростають, а підприємства, що здійснюють заморозку ягід та торгівлю ними, поки не поспішають із закупівлями. Втім, вкотре наголошуємо — йдеться про гуртові ціни, а не роздрібні.
Крім того, за досвідом минулих років знаємо, що цінова ситуація в одних регіонах мало впливає на ціни у інших, промовистий приклад — кавуни. Та й по цінах на інші види фруктової та ягідної продукції у різних регіонах складається враження, що їх і досі перевозять на волах або по Дніпру бурлаками. Скажімо, на Львівщині, яка цього року значно постраждала від весняних приморозків, гуртові ціни суниці тримаються набагато вищі за середньоукраїнські.
Натомість саме у західному регіоні з’явилася перша лохина українського виробництва — щоправда, невеликими партіями, вдвічі дорожче, ніж торік і у півтора рази дорожче за імпортну. Продавці аргументують дорожнечу тим, що їхня лохина, мовляв, має кращі смакові якості.
Втім, таке твердження сумнівне, адже наразі йдеться про тепличні ягоди, аналогічні з відкритого ґрунту з’являться не менш як за тиждень, а до того часу, застерігають аналітики, наспіє урожай з Польщі. Так що на шалені прибутки продавцям лохини цього сезону не варто розраховувати, хоча такі сподівання вже лунали.