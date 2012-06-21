У місті Пісочин, що під Харковом, команда ентузіастів-винахідників розробила і створила розбірний електровелосипед, здатний розвивати швидкість до 75 кілометрів на годину, а заряду акумулятора, як повідомляє SQ, в середньому вистачає на 80 кілометрів.
Цьому байку, за словами творців проекту «Мамонт-байк», не страшні грунтовки, бездоріжжя і гори, а міський асфальт і зовсім не створить проблем. Від зародження ідеї до створення першої серійної моделі електровелосипеда пройшло майже три роки – за цей час винахідники перепробували п’ять різних концепцій. Ціна «Мамонта» в Україні стартує від 4 тисяч доларів, а за кордоном такі моделі коштують в два, а то і три рази дорожче.