Мільйонного пасажира залізничного потяга Kyiv Boryspil Express привітали вчора перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович і голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов. Вони також відправили у перший рейс новий дизель-поїзд на цьому маршруті.
Маршрут Kyiv Boryspil Express має великий попит серед пасажирів, і саме тому було вирішено додати новий дизель-поїзд, в якому збільшено кількість вагонів і посадкових місць.
«За рік роботи Kyiv Boryspil Express перевіз мільйон пасажирів. Ми бачимо, що маршрут дуже популярний, і ми маємо на меті розвивати його й надалі. Новий поїзд складається з трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштовано безбар’єрний простір: встановлено висувний пандус, передбачено місця для візків та просторий санітарний модуль», — зазначив Дмитро Абрамович.
Дизель-поїзд, за його словами, пройшов усі штатні випробування на ділянці Київ — Тернопіль — Кременчук і коштує близько 177 мільйонів гривень. Цей рухомий склад має набагато сучаснішу конструкцію і враховує потреби людей з інвалідністю: «Поїзд збудований за новим проєктом, щоб бути сучасним і комфортним, конструкційно в ньому багато нових вузлів і систем, зокрема задля підвищення безпеки та надійності експлуатації. І найголовніше — його виготовлено в Україні», — цитує пресслужба Міністерства інфраструктури слова посадовця.
Новий потяг виготовили на Крюківському вагонобудівному заводі, і його курсування дасть змогу збільшити пасажиропотік від столиці до її повітряних воріт.
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«Урядового кур’єра»