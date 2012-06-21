Днями у літературній агенції «Друге дихання» у серії сучасна українська література вийшла в світ книжка оповідань і віршів Ярослава Ороса «Витівки Ярґа». Це вже одинадцята прозова книжка у доробку письменника.
Про це йдеться на сайті «Буквоїд».
«Ярослав Орос – загадкове й недооцінене явище сучасної української літератури. Він автор книжок «Заповіти білих горватів» (1991, 2006), «Змагання катів» (1992), «Чотирикутна зірка. Арійські притчі» (1995), «Кощуни. Хроніки волхва» (1999), «Яфет і Хам» (2009), «Врата Сімаргла» (2009), «Триликий Ной» (2011), «Дримба» (2012). Лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» (1991)»,– йдеться у повідомленні.
На початку дев’яностих років у памфлетах «Туга за Африкою», «Кривава Тиса», «Сер Ун та його немовля» одним із перших в українській періодиці Ярослав Орос викрив політичне підґрунтя русинства на Закарпатті. Його стиль відзначається метафоричністю, історіософізмом, закарпатським колоритом, іронією, сарказмом, пластикою та захоплюючою розповідною манерою.
До книжки «Витівки Ярґа» увійшли оповідання та вірші, в яких письменник у притаманній йому манері реставратора міфів метафорично поєднує нинішні події з давніми й прадавніми, відкриваючи найпотаємніші схованки бажань і мотивів людської поведінки.
Ярослав Орос. Витівки Ярга. Оповідання, вірші. - К.: ЛА "Друге дихання", 2017. - 320 c.