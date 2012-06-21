Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У квітні 635 сімей переселенців, які проживають на Рівненщині, отримали щомісячну грошову допомогу. Загальна сума виплат — понад мільйон гривень. Середня сума допомоги кожній сім’ї — близько 1600 гривень.
«Адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання призначається на півроку. Після закінчення цього терміну, отримувачу потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення та подати необхідні документи, щоб і надалі мати підтримку від держави. Однак, під час карантину та ще 30 днів після його відміни призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний термін проходить автоматично», — каже перший заступник директора департаменту соцзахисту населення Рівненської ОДА Анна Закусілова.
Особи, які хочуть отримати виплату вперше, можуть направити заяву з необхідними документами поштою до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Держава свої зобов’язання виконує сповна.