Майже 80% українців після повномасштабного нападу росії почали більше спілкуватися українською. Волонтерські ініціативи з вивчення державної мови знаходять дедалі більше підтримки серед спеціалістів, які можуть допомогти в оволодінні нею, й охочих навчатися на курсах. Адже нині для цього не обов’язково кудись іти, потрібно лише мати інтернет та інформацію про онлайн-курси.

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зібрав інформацію про понад 250 онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з опанування української мови в усій Україні. Важливу роль у цьому державницькому проєкті відіграють громадські організації, волонтерські об’єднання, приватні ініціативи вчителів і науковців, які радо діляться знаннями, аби ще більше громадян, зокрема вимушено переміщені особи розмовляли українською.

«Урядовий кур’єр» долучається до поширення інформації про освітні ресурси. Ось кілька посилань на ресурси для вивчення української мови.

1. Національна платформа з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України зібрала в одному місці ефективні онлайн- та офлайн-ресурси, мобільні додатки з вивчення української мови для українців, які хочуть підвищити рівень володіння рідною мовою, й іноземців, що прагнуть її вивчити з нуля. https://speakukraine.net/#project.

2. «Український інститут розвитку освіти». Курси української мови, розміщені у вільному доступі на освітній платформі ЮНІСЕФ для дошкільнят, молодших школярів та старшокласників. https://uied.org.ua/kursy-z-ukrayinskoyi-movy-na-osvitnij-platformi-learning-passport/.

3.Освітня платформа «Є-мова». Повний курс початкового рівня «Українська за 27 уроків» з відео, тестами та завданнями (участь безплатна). https://emova.language-ua.online/.

4. Мінікурс з української мови на SWEET.TV. Пізнавальні відео від філолога (участь безплатна). https://sweet.tv/movie/23313-ukrajinska-vid-ye-mova.

6. Безкоштовні курси української мови — YouTube. Підвищення загального рівня володіння державною мовою для громадян України. https://www.youtube.com/channel/UC6dSeYprtkKF9UaFSSmNivA.

7. Тренажер із правопису української мови. Поєднує теоретичні положення і практичні завдання, сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Матеріали містять різноманітну пізнавальну інформацію. https://webpen.com.ua/.

8. Платформа для вивчення мов Duolingo пропонує курс української мови з нуля. https://ukr-mova.in.ua/.

9. Онлайн-курс «Українська мова» від освітнього проєкту Education Era». https://courses.ed-era.com/courses/EdEra/u102/U102/about.

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