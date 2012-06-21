Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Акторське життя англійської вівчарки Омелі розпочалося з циркової арени. А нині вона готується до більш серйозного дебюту у спектаклі «Собаче серце», прем’єра якого відбудеться в полтавському драматичному театрі імені Гоголя 7 та 8 грудня. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію полтавського телебачення.
За словами господарки Омелі Дарини, її вихованка цілком підготовлена до виходу на сцену, адже відповідає усім основним вимогам епізодичної ролі у виставі. Зокрема, Омелі дуже посидюча, отож завдання рівно сидіти, не метушитися, пильно дивитися на глядачів, акторів, має виконати бездоганно. А ось в епілозі спектаклю вівчарка матиме нагоду продемонструвати свої артистичні здібності у сольному номері під час виконання низки команд.
На разі ж, чотирилапа акторка «медитує» в гримерці за мискою смакоти, може побавитися з м’ячиком та погрітися під виділеною їй ковдрою.