Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Потічанському навчально-виховному комплексі, Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки, Розсошенській гімназії, Полтавській гімназії №6 та школі №26 міста Полтави у межах проекту «Go Camp» два тижні працюватимуть пришкільні табори з поглибленим вивченням англійської мови. У кожному таборі близько 50 учнів 10-15 років. Участь у проекті загальноосвітні навчальні заклади Полтавщини беруть третій рік. За цей час знання з англійської та німецької мов вдосконалили понад тисяча учнів. Волонтери «Go Camp» уже перебувають в Україні.
«Я працюю у пришкільному таборі при Полтавській школі №26, учні якої приємно вразили. Вони привітні, багато цікавого розповідають про рідне місто й показують пам’ятки», – розповіла волонтерка Луїз Смедемарк Крістенсен.
Тільки приємні емоції від візиту на Полтавщину й у волонтера Тоні Йєрбі. Він працює в пришкільному таборі при Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки, учні якої, зазначає іноземний гість, дуже відкриті та доброзичливі.
Протягом усього часу волонтери проживатимуть у сім’ях, де зможуть краще познайомитися із українською національною кухнею. Скуштувати та полюбити борщ, говорять, уже встигли.