Вчені виявили череп молодої людини, яка померла внаслідок виверження Везувію в 79 році н.е. Його мозок від високої температури перетворився на скло.

«На сьогоднішній день залишків мозку, які б перетворилися на скло ніколи не було виявлено», – сказав доктор П'єр Паоло Петроній, судово-медичний антрополог з Університету Федеріко II з Неаполя, який є співавтором дослідження.

У журналі New England Journal of Medicine Петроній і його колеги розповідають, що скляні мізки належали людині, якій було 25 років. Чоловік помер внаслідок виверження вулкану Везувій у 79 році н.е. Його скелет знайшли в 1960-х роках. Чоловік лежав обличчям вниз на дерев'яному ліжку під купою вулканічного попелу – поза, яка спонукає на думку, що він спав, коли у місто Помпеї прийшла смертельна біда.

Ліжко знаходилося в маленькій кімнаті, яка була частиною колегіуму, будівлі, пов'язаної з культом колишнього імператора Августа. Вчені вважають, що померлий був сторожем.

Петроній розповів, що коли він вивчав людські рештки, виявлені в колегіумі, побачив чорні фрагменти в черепі сторожа.

«Я помітив щось блискуче в голові. Цей матеріал зберігався виключно в черепі жертви, тому це повинні були бути перетворені в скло рештки мозку. Але це потрібно було довести поза всяким сумнівом», – каже Паоло Петроній.

Газова хроматографія, спектрометричний аналіз вмісту білка в склоподібному матеріалі черепа виявив жирні кислоти, специфічні для тканини мозку, що дозволяє вважати, що Везувій перетворив мозок цієї людини в скло.

Тепер Петроній і його колеги виявили речовини в склоподібному матеріалі, зокрема білки, які зазвичай містяться в тканинах мозку. Важливо відзначити, що вони не були виявлені ні у вулканічному попелі, ні будь-де ще в цьому місці.

«Виявлення склоподібного матеріалу в голові жертви, білків, в мозку людини, і жирних кислот, виявлених у її волоссі, вказує на термічне індуковане збереження тканини людського мозку, й перетворення його в скло», – пишуть фахівці.

Аналіз обвугленої деревини показує, що під час виверження вулкану температура досягла 520° C.

«Це говорить про те, що сильна промениста спека здатна спалити жир і випарувати м'які тканини», – повідомили вчені.

Петроній розповів, що сторож помер миттєво, коли через місто пронеслися смертоносні потоки перегрітих газів, попелу і уламків каміння. Інші докази підтверджують жахливу долю цього чоловіка: череп сторожа й інші кістки вибухнули миттєво і обвуглилися, в той час як на деяких з них, а також на обгорілому дереві, також виявили ознаки склоподібності.

Кістки на грудях жертви утворили суцільну губчасту масу, ймовірно, це поєднання легенів, внутрішніх органів з вулканічним матеріалом. Там також знайшли шматочки пемзи.

Петроній також зауважив, що результати дослідження вказують на те, що єдиний спосіб врятуватися від виверження Везувію в 79 році н.е., – втекти.

«Навіть якщо сховатися в будівлях, люди загинуть через високу температуру, про що свідчать жертви Геркуланума, Помпеї та інших населених пунктів, які знаходилися у 20 км від вулкана»,– сказав він.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»